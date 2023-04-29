Новый вид денежной помощи и перерасчет субсидий: какие изменения ждут украинцев с 1 мая 29 апреля, 07:05 Сюжет С 1 мая семьи погибших госслужащих или работники, получившие инвалидность в результате войны, имеют право на одноразовую выплату (на фото здание Николаевской ОГА после ракетного удара, когда погибли 37 человек) (Фото:ГСЧС)

С мая 2023 г. госслужащие и работники отрасли критической инфраструктуры, получившие инвалидность в результате боевых действий, смогут рассчитывать на значительную единовременную денежную помощь. Кроме того, до 1 мая украинцы должны были задекларировать свои доходы.

NV рассказывает о главных изменениях мая 2023 года.

Новая денежная помощь для пострадавших в зонах боевых действий

С 1 мая в Украине начнут выплачивать единовременную денежную помощь тем работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим и должностным лицам местного самоуправления, которые получили тяжелый вред здоровью при исполнении служебных обязанностей в районах ведения боевых действий.

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Такая норма прописана в соответствующем законе, который был принят в марте 2023 года и подписан президентом в апреле.

Речь идет о единовременной выплате для тех работников критических предприятий и государственных учреждений, которые получили инвалидность при исполнении служебных обязанностей в зонах, охваченных боевыми действиями.

В законопроекте прописаны следующие суммы:



если получена инвалидность I группы — 0,8 млн грн;



с инвалидностью II группы — 0,5 млн грн;

с инвалидностью III группы — 0,2 млн грн;

в случае гибели госслужащего или работника объекта критической инфраструктуры — 1 млн грн ( будет выплачиваться родственникам).

В документе говорится, что выплату можно получить в течение 3 лет после получения инвалидности.

Главное условие назначения такой помощи — чтобы ранения, увечья, контузия или заболевания, которые привели к инвалидности, были получены во время исполнения должностных обязанностей после 24 февраля 2022 года в районах ведения боевых действий (их список постоянно обновляет Кабмин) или в районах, подвергавшихся бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям России.

Право на получение единовременного пособия за вред жизни и здоровью имеют:

работники объектов критической инфраструктуры;

государственные служащие;

должностные лица местного самоуправления.

Если же человек, являющийся представителем одной из этих категорий, погиб, денежное пособие в размере 1 млн грн, имеют право получить его близкие родственники:

родители, если они не были лишены родительских прав до достижения совершеннолетия погибшим;

один из супругов, который не вступил в брак вторично;



малолетние и/или несовершеннолетние дети;



совершеннолетние дети, обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования в образовательных учреждениях разного уровня, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет;



совершеннолетние дети, не имеющие ( и не имевшие) своих семей;



и не имевшие) своих семей; совершеннолетние дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;



иждивенцы погибшего ( умершего), которым в этой связи выплачивается пенсия.

Предельный срок декларирования доходов

До 1 мая 2023 украинцы должны были задекларировать свои доходы, полученные в течение 2022 года. Уплатить налоги должны и те волонтеры, которые не зарегистрированы в специальном реестре волонтеров. Это касается в частности тех, кто собирает средства на личные банковские карты.

Налогоплательщики обязаны самостоятельно исчислить сумму налога на доходы физических лиц и военного сбора, подав в налоговые органы соответствующую декларацию. В частности, это требование касается тех, кто в 2022 году получал:

отдельные виды доходов, не подлежащих налогообложению при выплате, но не освобожденных от налогообложения;

доходы от лица, не являющегося налоговым агентом ( от других физических лиц ( резидентов или нерезидентов);



от других физических лиц резидентов или нерезидентов); иностранные доходы



Пример заполненной декларации можно посмотреть по ссылке.

Пересчет субсидий по окончании отопительного сезона

В апреле в Украине завершился отопительный сезон, поэтому для украинцев, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, размер такой субсидии пересчитают.

Речь идет о субсидиях на оплату тепло-, газоснабжения и распределения газа, снабжения и распределения электроэнергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления: их рассчитывают в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона.

Поэтому субсидии на неотапливаемый период будут пересчитаны на время с 1 мая по 30 сентября. Для тех, кто уже получал эту помощь в отопительный сезон, такие субсидии будут переназначены автоматически.

Однако некоторым категориям украинцев необходимо подать документы на получение субсидий заново, в частности семьи, в которых:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства арендуют жилье и оплачивают коммунальные услуги;

количество лиц, фактически проживающих в домохозяйстве, меньше количества зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Для того чтобы переоформить субсидию, необходимо подать в Пенсионный фонд новое соответствующее заявление на жилищную субсидию или льготу.

Отмена требования о ближнем свете для водителей

С 1 мая украинские водители больше не обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар во время движения вне города днем.

Это правило утверждено пунктом 9.8 Правил дорожного движения и ежегодно действует в самые темные месяцы: с 1 октября по 1 мая. В этот период, вне зависимости от времени суток, за пределами населенных пунктов водители обязаны ездить с включенными дневными ходовыми огнями или ближними фарами. Благодаря этому автомобили лучше видны в условиях недостаточной видимости в осенне-зимний период.

За несоблюдение этого требования водитель может быть привлечен к ответственности. Впрочем, с 1 мая включать дневные ходовые огни за городом больше нет нужды.

Будут ли дополнительные выходные в мае?

Нет, в 2023 году в День труда (1 мая, понедельник) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая, вторник) выходных дней не будет. Хотя оба дня являются государственными праздниками, это будут обычные рабочие дни. Работа в эти дни оплачивается в обычном порядке.

Это определено статьей 6 закона Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, согласно которой на период военного положения в Украине отменен принцип введения или переноса выходных в дни государственных праздников. Поэтому 1 мая и 9 мая 2023 являются обычными рабочими днями.

Цены на свет с 1 мая

Повышения тарифов на электроэнергию с 1 мая в Украине не будет: об этом 25 апреля заявил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Кабмин продлил действие фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей до конца нового месяца.

До мая 2023 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составлял:

1,44 грн/кВт*ч для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч в месяц;

1,68 грн/кВт*ч, если потребление превышает 250 кВт*ч в месяц.

Ранее глава Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский сообщил, что с 1 мая в Украине планировалось повышение тарифов на электроэнергию.

«Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт*ч. Главной здесь является задача обеспечить защиту уязвимых категорий потребителей, разработав соответствующие программы целевой социальной защиты», — заявил глава НКРЭКУ.

Цены на воду с 1 мая

НКРЭКУ уже анонсировала повышение тарифов на воду в два этапа. Первый этап уже состоялся — повышение в апреле — на 12,3%. Второй этап повышения состоится в июле — тарифы повысят еще на 14,1%. Так что с 1 мая дополнительных изменений не ожидается.

Из-за разных операторов, поставляющих воду в разных областях Украины, цены будут зависеть от следующих факторов:

источников водоснабжения;

удаленности источника от потребителей;

качества воды в источнике водоснабжения;

применяемой технологии очистки;

объема реализации услуг;

состояния основных фондов;

разветвленности коммуникаций и многих других факторов.

В целом, по оценкам НКРЭКУ, тарифы растут в среднем на 60 гривен в месяц для одного хозяйства. Это значит, что может быть и меньше, а может и больше.

Цены на газ с 1 мая

Сейчас около 98% потребителей газа в Украине являются клиентами НАК «Нафтогаз Украины». Газ они получают по фиксированной на время войны цене — 7,96 грн за кубометр. Как ожидается, мораторий на повышение стоимости тарифов для населения, в том числе и на газ, должен действовать еще полгода после окончания военного положения.



Еще 9 поставщиков предлагают остальным потребителям газ по цене от 7,70 грн до 9,99 грн за кубометр. При этом годовые предложения газоснабжающих компаний рассчитаны до 30 апреля включительно: то есть накануне 1 мая истекают сроки действия долгосрочных контрактов на поставку газа бытовым потребителям. Однако с учетом правительственного моратория, цена на газ должна остаться на прежнем уровне — какой и была по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Если же частные поставщики не продлят договоры со своими клиентами на следующий год, таким потребителям газ будет продавать Нафтогаз Украины по цене 7,96 грн.



В Украине на 2023 год запланирован перерасчет и индексация пенсий. С 1 марта состоялся первый этап индексации пенсий, как говорится в постановлении Кабинета министров, максимальная надбавка к пенсии, которая предоставлялась с 1 марта, составляет 1500 гривен. Из-за проведения индексации и перерасчета пенсии в 2023 году повышение пенсий происходит не только у категорий граждан, которым индексацию проводят по Закону Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. В марте, апреле и июле повышение пенсий почувствуют те категории пенсионеров, у которых большой стаж, однако они имели низкую зарплату, и еще в СССР им назначили низкую пенсию, к которой доплату добавляло государство.

В 2023 г. таким пенсионерам провели индексацию 19,7% пенсии. Однако те пенсионеры, кому прибавку добавили с 1 апреля 2023 года, получают ее только с 1 июня ― через несколько месяцев. Это связано с изменениями в отчетности уполномоченных органов, занимающихся выплатами.

Таким образом, в мае повышения пенсий не проводится, однако индексация с 1 апреля 2023 года ощутится только с 1 июня.

Выплаты ВПЛ с 1 мая

Внутренне перемещенные лица в Украине получают несколько видов помощи, гарантируемых государством. Изменений с 1 мая в этих процедурах не предусмотрено. Несколько условий по статусу ВПЛ. Денежные средства получают граждане, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень как территории:

возможных боевых действий;

активных боевых действий;

временно оккупированы РФ.

Список территорий регулярно обновляется украинским правительством. Список регионов опубликован на сайте Верховной Рады Украины. Изменения можно также отслеживать на сайте Министерства реинтеграции.

Внутренне перемещенным лицам доступны выплаты — по 2000 грн на человека и по 3000 грн на детей и лиц с инвалидностью. Кроме того, для ВПЛ действуют следующие виды помощи:

Государственная программа обеспечения временного проживания внутренне перемещенных лиц — эта программа обеспечивает обеспечение жильем, питанием и медицинским обслуживанием для внутренне перемещенных лиц. Чтобы воспользоваться этой программой, обратитесь в отдел социальной защиты населения в своем месте проживания.

Волонтерские организации — многие волонтерские организации работают с внутренне перемещенными лицами и оказывают помощь с жильем, питанием и другими потребностями. Чтобы воспользоваться этой помощью, найдите волонтерскую организацию в своем регионе и обратитесь к ним для получения помощи.

Центры социальных служб — в центрах социальных служб могут оказывать помощь внутренне перемещенным лицам с проживанием, здоровьем и другими потребностями. Обратитесь в ближайший центр социальных служб для получения помощи.



