ВСУ нанесли удары по переправам россиян в районах Дарьевки и Голой Пристани — ОК Юг

6 сентября, 16:25
Поделиться:
Все переправы россиян находятся под огневым контролем сил обороны Украины (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Все переправы россиян находятся под огневым контролем сил обороны Украины (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Украинские силы нанесли удары по двум понтонным переправам российских оккупантов в Херсонской области — в районах Дарьевки и Голой Пристани.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

За ночь на 6 сентября ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 150 огневых задач, уточняет командование. Украинские силы поразили живую силу, вооружение и технику, а также две переправы в районах Дарьевки и Голой Пристани.

Видео дня

Читайте также:
Спутник показал разбитые Дарьевский мост и понтонную переправу россиян в Херсонской области — фото

Подтвержденные потери войск РФ, под данным командования, составляют 35 военных и четыре боевых машин пехоты.

Все переправы россиян находятся под огневым контролем сил обороны Украины, подчеркивают ВСУ.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/5764037823629468

Ранее в ВСУ сообщили, что держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк говорила, что оккупанты могут передвигаться по мостам в Херсонской области «разве что пешком, очень быстро, так, чтобы не успеть провалиться».

https://www.youtube.com/embed/_vQo9gbDgfE
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Херсонская область Наступление

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X