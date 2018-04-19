Перепись населения Украины: когда и как она пройдет

Перепись населения в Украине могут провести в 2020 году. Кабинет министров создал межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения. Ее возглавил министр экономического развития и торговли Степан Кубов. Работа комиссии, как отметил Кубов, позволит обеспечить координацию центральных органов власти в этом вопросе. Комиссия учтет положения нового закона "Об образовании" и актов, касающихся внутренне перемещенных лиц, подчеркнул чиновник. О переписи населения - в сюжете Радио НВ.

Процедура подготовки к переписи населения является длительной. Государственная служба статистики ее уже начала. Об этом в эфире Радио НВ рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова. Две недели назад на совместном заседании президиума Академии наук и коллегии Госкомстата начало разработку материалов переписи, связанных с многообразием этнического происхождения украинцев.

"В конце этого года или в начале следующего нужно провести пробную перепись. Также необходимо проработать пробный лист - понять, на какие вопросы люди будут отвечать, чего, возможно, не поймут. Кроме того, надо отработать технологию проведения переписи, потому что раньше процедура проводилась традиционно. Работник приходил домой и записывал информацию в бланк", - рассказала Либанова. Также она добавила, что планируется использование компьютеров в будущей процедуре переписи во избежание ошибок.

Подсчет количества населения - это необходимая информация для анализа текущей ситуации в экономике, политике, социальной сфере, для принятия большинства управленческих решений, а также прогнозирования будущего. Например, пенсионная реформа опирается на прогнозы численности населения, а также учитывает среднюю ожидаемую продолжительность трудовой жизни до и после достижения пенсионного возраста. По стандартам ООН перепись населения в большинстве стран мира проводится раз в 10 лет.

Первая и пока единственная перепись населения в Украине состоялся в декабре 2001 года. Общая численность населения составляла 48, 5 млн человек, из них - 32 млн городского начелення и почти 16 млн - сельского. Мужчин насчитывалось 22, 5 млн, женщин - более 26 млн. По данным переписи, тогда на территории Украины проживали представители более 130 национальностей и народностей. Численность украинцев составляла 37, 5 млн. Второе место занимали русские - чуть более 8 млн. Украинский язык считали родным более 37%, русский как родной признавало почти 30%. По данным Государственной службы статистики, на 1 февраля 2018 численность населения в Украине составила 42 млн 365 тыс. человек. При этом, в течение января-февраля численность населения уменьшилась более чем на 40 тыс. По официальным данным, на 100 умерших сейчас приходится 56 новорожденных.

Перепись населения в Украине переносили несколько раз. Правительство перенесло его проведение в 2015 году - с 2016 на 2020 год. Затягивание процесса является умышленным и включает в себя несколько причин, отметил в комментарии НВ первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Каплин. По его словам, такое промедление позволяет спекулировать статистикой.

"Не имея четких данных о численности населения, можно манипулировать многими показателями. Прожиточным минимумом, минимальной зарплатой и пенсией, показывать рост ВВП и расходов, средних показателей и коэффициентов, в частности, используя это для международных партнеров", - подчеркнул Сергей Каплин.

По его мнению, на президентских выборах ситуация позволит манипулировать цифрами. Поскольку неизвестно, кто живет на территории страны, баланс рождаемости и смертности, как распределено население по регионам, то вполне можно использовать голоса так называемых "мертвых душ" по всей стране.

Вокруг переписи существует много мифов, отметил в комментарии Радио НВ председатель Комитета избирателей Алексей Кошель. Один из них заключается в том, что несколько миллионов избирателей, находящихся за рубежом, де-факто голосуют.

"Хочу напомнить, что в Украине достаточно качественно работает государственный реестр избирателей. 5-7 лет назад была классическая проблема на выборах с "мертвыми душами", когда в списках были покойники, зато живые граждане не находили себя среди избирателей. Вспомните типичную проблему, когда в день выборов у судов выстраивались люди, которые хотели внести себя в список. Сейчас такой проблемы нет. Есть серьезный контроль за выборами со стороны парламентских партий", - добавил эксперт.