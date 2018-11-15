"Переобуться" не успел. В Киеве в аварию попал один из актеров Дизель Шоу

В среду, 14 ноября, на фоне снежного коллапса в Киеве в аварию попал актер Дизель Шоу Евгений Гашенко.
Об этом он сам рассказал в видео, опубликованном в Facebook.
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По словам артиста, причиной ДТП стало то, что он не успел поменять летние шины.
"Доехал с приключениями. "Переобуться" не успел. Снег довольно неожиданно на меня свалился. В итоге ехал пару раз бочком, где надо было ехать прямо. Один раз чуть не съехал в спуск. Уже подъезжая к каналу, в пробке догнал микроавтобус. Было ДТП небольшое. Но главное, пострадавших нет. Пострадал только мой бампер слегка", - рассказал он.
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Ранее сообщалось, что 14 ноября в Киеве выпал первый в этом сезоне снег.
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