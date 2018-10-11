11 октября 2018, четверг

Переносят мебель и меняют замки: во Львове родители захватили детский сад

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Во Львове родители

Во Львове родители "захватили" детсад

Во Львове родители захватили помещение детского сада №188.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Как сообщили в департаменте гуманитарной политики Львовского горсовета, сегодня около 16 часов родители воспитанников сада №42 и другие неизвестные лица ворвались в помещение сада № 188", - сказано в сообщении.

Неизвестные лица начали переносить мебель и проводить замену замков в дверях дошкольных групп.

На место происшествия вызвали полицию.

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