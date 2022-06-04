Укрзализныця запускает новый поезд Перемышль — Запорожье

4 июня, 06:53
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Поезд Укрзализныци (Фото:t.me/UkrzalInfo)

Поезд Укрзализныци (Фото:t.me/UkrzalInfo)

Укрзализныця запускает новый поезд № 32/31 сообщением Перемышль — Запорожье. Это связано с массовым возвращением украинцев из заграницы.

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Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что первый рейс из Запорожья в Перемышль состоится 11 июня. Поезд будет отправляться из Перемышля в 16:00, останавливаться в Днепре в 13:26 и прибывать в Запорожье в 15:51.

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Отправление поезда из Запорожья - в 15:30, остановка в Днепре в 17:33, прибытие в Перемышль в 12:50.

Маршрут будет проходить через Львов, Бердичев, станцию им. Шевченко, Знаменку, Белую Церковь, Каменское и Днепр.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Укрзализныця Российская агрессия Запорожье Перемышль Война России против Украины

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