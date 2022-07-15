«Перемирие — самоубийство для нас». Чем больше оккупанты укрепляются, тем сложнее будет освобождать территории — интервью с Ждановым. 15 июля, 22:35 Эксклюзив НВ Военный эксперт Олег Жданов считает, что перемирие выгодно России, но не Украине (Фото:Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine)

Предоставлять сейчас России передышку — это будет означать самоубийство для нас, убежден военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что Украине необходима оперативная пауза в войне, а не перемирие.

В интервью Радио НВ он рассказал, чем грозит укрепление россиян на оккупированных территориях, как Вооруженные силы Украины могут этому помешать и о партизанах, активность которых будет только расти к началу контрнаступления.

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— Винница не могла быть ошибкой? Те ракеты, которые прилетели и убили по меньшей мере 21 человека, попали в цель, которую хотела поразить Россия?

— Это был целенаправленный удар. Те ракеты, которые летели, а это были ракеты Калибр, очень высокоточны: погрешность несколько метров на максимальную дальность. Итак, ракеты прилетели именно в те координаты, которые были заданы перед началом пуска.

— Есть гипотеза о том, что это принуждение к перемирию. Контекстом могут быть переговоры, которые ведутся по вывозу зерна из Украины, представителями Турции, Украины, России и ООН. Якобы Россия требует или согласилась на то, чтобы было перемирие на месяц. Связываете ли вы два этих события?

— Да, связываю. Почему? Потому что Россия [так поступает] или когда проигрывает на фронте, у нее нет военных преимуществ, или когда ей нужно выторговать какие-то политические преференции. Совпало и то, и другое: и на фронте у них нет успехов, мы наносим разгром, особенно по их тылам, и переговоры.

Кстати, переговоры закончились прогрессом: вроде бы договорились о вывозе зерна, но там есть несколько пунктов. Во-первых, мы не знаем, какая будет ситуация на фронте: будет ли прекращение огня или нет — это держат в тайне. И еще один очень спорный пункт — договорились о совместном контроле погрузки судов. Я так понимаю, российских представителей допустят в наши порты и они смогут увидеть всю обстановку, которая происходит в наших портовых городах Украины.

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— Это, мягко говоря, неправильно.

— Совершенно неправильно. Вообще, непонятно, что Украина делает в этих переговорах. Если Турция хочет быть посредником — пожалуйста; если ООН (это ее обязанность) — пожалуйста. Так пусть ООН и представители Турции приезжают и контролируют загрузку и выход этих судов. Турция взяла на себя обязательство вроде бы контролировать их проход.

— Вы сказали, что месяц перемирия, если оно действительно будет, это для нас катастрофа. Могли бы вы объяснить ваше мнение?

— Речь шла о том, что в период вывоза зерна Россия может предложить или потребовать прекращения огня. А вывозить 20 миллионов тонн можно месяц — таково было предположение о сроке. Если будет принято решение о временном прекращении огня, для нас это стопроцентная катастрофа и шаг к проигрышу. Почему? Потому что для России это станет преференцией в плане формирования резервов. Они, кстати, именно к середине августа планируют закончить формирование танкового корпуса в Нижегородской области, формирование добровольческих батальонов по всем субъектам Федерации. Путин сегодня подписал закон о трудовой повинности для отдельных категорий граждан или переходе российской экономики на военные рельсы. Поэтому давать сейчас передышку России — это фактически самоубийство для нас.

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