Редактор херсонского издания Мост Сергей Никитенко в эфире Radio NV рассказал, как российские войска используют объявленный по инициативе первой леди США Мелании Трамп режим тишины для эвакуации гражданских лиц из Олешек, чтобы улучшить свои позиции на оккупированном левобережье Херсонской области.

Сергей Никитенко Редактор херсонского издания Мост

Олешки стали медийными, и еще не понятно, для кого это хорошо. Мне кажется, что не для нас.

Я об этом писал еще месяц назад и получил сотни тонн хейта относительно того, что я не понимаю, как и люди, которые подняли эту волну об Олешках… Никто из этих людей, и я в том числе, не может объяснить, что и у кого мы просим, что мы требуем, с кем мы вообще общаемся.

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Так оно и произошло: в результате нашу украинскую агенду, это украинское движение за Олешки, очень искусно перехватили американцы с россиянами и сделали из этого политическую часть истории. Олешки стали, сами того не подозревая… Да и кто бы когда-нибудь думал, что Олешки станут такой движущей силой американских выборов.

А россияне используют это с военной точки зрения. С одной стороны, они помогают [президенту США Дональду] Трампу на выборах и его команде. С другой стороны, у россиян сейчас есть шанс, и я думаю, они им пользуются, поправить свое военное положение, потому что у них было очень незавидное.

Благодаря действиям Вооруженных сил Украины весной, летом и частично осенью 2026 года, насколько я знаю, удалось потеснить россиян в самих Олешках, выбить их передовые позиции, выбить их пилотов, очень сильно выбить. Это стоило очень больших усилий, к сожалению, и потерь ресурса людей. Это действительно была безумная работа, которую делали очень многие: классные, подготовленные подразделения.

Сейчас все возвращается в состояние, к сожалению, как так понимаю, зимы 2026 года. И россияне затянут в Олешки максимальное количество дронов, боезапаса, людей. И придется снова, это как Сизифов труд… Кто помнит, Сизифу приходилось катить вверх камень, который в конце скатывался назад.

Такая же история сейчас, к сожалению. Но здесь не просто камень: этот камень, падая, будет убивать, к сожалению, и гражданских. Все вы видели видео, как россияне охотятся на херсонцев.

[…]

Коллективное мнение херсонских журналистов: мы немного общались по этому поводу и сошлись на том, что, очевидно, будет попытка улучшить не только свое военное, но и информационно-военное положение и обвинить в очередной раз во всем Украину. Чтобы это делали не сами российские пропагандисты, которым нет доверия даже в России, а сами эти эвакуированные.

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Думаю, будет попытка услышать от этих людей какие-то страшные вещи, они будут во всем винить Украину. Я думаю, что они найдут это возможность сделать. Это с одной стороны.

С другой стороны, это уже не 2022 год и даже не 2014, когда такое могло кого-то удивить. Все понимают, как это работает. И, в принципе, единственное, что, может быть, это повлияет на наших американских друзей. Потому именно избранная американская телекомпания туда и поедет. Это с одной стороны.

А с другой, я вообще не понимаю, почему россияне согласились, а мы слышали, что они вроде бы готовы, чтобы этих людей забирали в Украину. Для меня это удивительно: россияне их считают российскими гражданами. Якобы провели там референдум и якобы вписали в Конституцию эти земли, в том числе Херсонский район, к которому принадлежат Олешки. Очевидно, будет попытка этих людей где-то задержать, где-то в Анапе, где-то не пустить.

Хотя, если мы готовимся, что они приедут в Украину, возможно, какая-то договоренность есть. Список составлен предварительно из 300 человек, возможно, этих 300 человек или их часть и привезут в Украину, возможно, кто-то останется. Здесь трудно что-то сказать, потому что это не дрова, это люди. Люди могут сами выбрать. У них могут быть родственники в России или еще что-нибудь.