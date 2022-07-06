В Верховную Раду внесли закон о свободном перемещении военнообязанных мужчин по Украине 6 июля, 00:44 Военнообязанные мужчины смогут свободно перемещаться по Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Группа народных депутатов Верховной Рады внесла в парламент законопроект об отмене нормы 1992-го года о запрете перемещения между областями военнообязанных мужчин и призывников.

Авторами законопроекта стали нардепы Дмитрий Черный, Кирилл Нестеренко и Максим Зуев.

Проектом закона предлагается исключить из законов о порядке выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины требование о получении соответствующего разрешения в военкомате.

Видео дня

«Идея проста — убрать мертвую и потенциально коррупционную норму о получении соответствующих разрешений по законодательству датированному 1992 годом», — заявил нардеп Черный.

Сравнительная таблица к закону / Фото: Дмитро Чорний/Facebook

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что, если призывник или военнообязанный планирует выезд за пределы своего района и области, ему нужно взять разрешение в ТЦК (территориальном центре комплектования).

«Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось», — сообщил он.



Представитель Генштаба ВСУ полковник Александр Хлысь уточнил, что разрешения будут нужны для выезда за пределы области. Он отметил, что норма уже была в законодательстве Украины к началу войны. По словам Хлыся, Генштаб сейчас работает с Минцифры над тем, чтобы упростить получение разрешений через приложение Дія.

Координаторка движения адвокатов ВСУ Евгения Рябека говорила, что военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений, а речь шла об упорядочении учета лиц, меняющих место жительства или место регистрации.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.