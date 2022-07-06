В Верховную Раду внесли закон о свободном перемещении военнообязанных мужчин по Украине

6 июля, 00:44
Военнообязанные мужчины смогут свободно перемещаться по Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Военнообязанные мужчины смогут свободно перемещаться по Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Группа народных депутатов Верховной Рады внесла в парламент законопроект об отмене нормы 1992-го года о запрете перемещения между областями военнообязанных мужчин и призывников.

Авторами законопроекта стали нардепы Дмитрий Черный, Кирилл Нестеренко и Максим Зуев.

Проектом закона предлагается исключить из законов о порядке выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины требование о получении соответствующего разрешения в военкомате.

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«Идея проста — убрать мертвую и потенциально коррупционную норму о получении соответствующих разрешений по законодательству датированному 1992 годом», — заявил нардеп Черный.

Сравнительная таблица к закону (Фото: Дмитро Чорний/Facebook)
Сравнительная таблица к закону / Фото: Дмитро Чорний/Facebook
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Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что, если призывник или военнообязанный планирует выезд за пределы своего района и области, ему нужно взять разрешение в ТЦК (территориальном центре комплектования).

«Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось», — сообщил он.

Представитель Генштаба ВСУ полковник Александр Хлысь уточнил, что разрешения будут нужны для выезда за пределы области. Он отметил, что норма уже была в законодательстве Украины к началу войны. По словам Хлыся, Генштаб сейчас работает с Минцифры над тем, чтобы упростить получение разрешений через приложение Дія.

Координаторка движения адвокатов ВСУ Евгения Рябека говорила, что военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений, а речь шла об упорядочении учета лиц, меняющих место жительства или место регистрации.

https://www.youtube.com/watch?v=FcG23TU-hWE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Мобилизация Верховная Рада Военное положение Призыв Война в Украине Война России против Украины

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