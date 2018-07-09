Перелетел через отбойник: опубликовано видео тройного ДТП на трассе под Киевом

Один из очевидцев обнародовал видео тройного ДТП, которое произошло на трассе в районе села Березовка Киевской области.
Как видно на снятых авторегистратором кадрах, в результате аварии автомобиль Chevrolet буквально перелетел через отбойник на встречную полосу движения.
По словам водителя, его подрезала другая машина, которая перестраивалась на разворот в неположенном месте, передает dtp.kiev.ua.
"Затем Chevrolet перелетел отбойник на встречку, и совершил столкновение с BMW и Toyota. Водитель Chevrolet отделался ушибами, не пострадал", - говорится в сообщении.
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