Россияне сообщают об очередном перекрытии Крымского моста 12 сентября, 02:56 Крымский мост (Фото:Росавтодор/Фейсбук)

В ночь на вторник, 12 сентября, движение по Крымскому мосту «временно перекрыто», сообщает российский Telegram-канал Крымский мост: оперативная информация.

В сообщении говорится, что тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее российские оккупанты установили новый пролет на незаконно построенном Крымском мосту вместо поврежденного 17 июля. Тогда переправу атаковали украинские надводные дроны.

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8 октября 2022 года в результате мощного взрыва упали несколько его пролетов. 17 июля там снова прогремели взрывы — вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Глава СБУ Василий Малюк подтвердил причастность своей спецслужбы к подрывам. Последний был совместной операцией с ВМС ВСУ, во время которой использовали украинский беспилотник Sea Baby (Морской малыш).

Инфографика: Инфографика: NV