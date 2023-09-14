Россияне снова сообщают о перекрытии Крымского моста 14 сентября, 06:15 Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

Рано утром четверга, 14 сентября, российские оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост. Об этом сообщает в своем Teelgram-канале пропагандистское медиа РИА-Новости.

Сообщение называет перекрытие движения автотранспорта «временным» и не уточняет ни сроки, ни причины.

Ночью 13 сентября также были сообщения о перекрытии и о мощных взрывах в оккупированном Севастополе.



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Минобороны РФ заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота».

OSINT-аналитики предполагали, что в результате удара по судоремонтному заводу Украина могла поразить российскую субмарину класса Kilo и десантный корабль Ropucha.



В украинской разведке заявили, что в результате атаки поврежденные корабль и подводная лодка не подлежат восстановлению.

