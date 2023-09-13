Россияне сообщают об очередном перекрытии Крымского моста, взрывах и пожаре в Севастополе

13 сентября, 04:43
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Взрывы в Севастополе (Фото:Крымский ветер/Телеграм)

Взрывы в Севастополе (Фото:Крымский ветер/Телеграм)

В ночь на среду, 13 сентября, Крымский мост был перекрыт, сообщают российские пропагандисты из РИА-Новости. Также в Telegram появились многочисленные сообщения о взрывах в Севастополе.

04:40 Сообщают о новом взрыве, произошедшем после первой серии «хлопков». Как передают местные паблики, атакован район города, где частично базируется Черноморский флот РФ.

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О взрывах в Севастополе сообщает ТСН, ссылаясь на сообщения от очевидцев и мониторинговые каналы. Речь идет о семи взрывах, которые были видны из Балаклавы. По предварительной информации, «прилет» произошел в районе Южной бухты Севастополя.

Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telergram, что «в районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки».

По его словам, пожару присвоен 4 класс.

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Прошлой ночью движение по Крымскому мосту также было «временно перекрыто».

По словам руководительницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, Керченский мост работает время от времени для железнодорожного сообщения, автомобильное нормально не функционирует, там происходит реверсное движение и его постоянные перекрытия.

Ранее российские оккупанты установили новый пролет на незаконно построенном Крымском мосту вместо поврежденного 17 июля. Тогда переправу атаковали украинские надводные дроны.

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8 октября 2022 года в результате мощного взрыва упали несколько его пролетов. 17 июля там снова прогремели взрывы — вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Глава СБУ Василий Малюк подтвердил причастность своей спецслужбы к подрывам. Последний был совместной операцией с ВМС ВСУ, во время которой использовали украинский беспилотник Sea Baby (Морской малыш).

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Крымский мост Война России против Украины

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