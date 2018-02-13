Переход под Майданом Незалежности начали очищать от МАФов

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Демонтаж продлится несколько дней
Фото: Андрей Андреев via Facebook

Демонтаж продлится несколько дней

Во вторник, 13 февраля, в переходе под Майданом Незалежности начался демонтаж торговых роллетов.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента благоустройства КГГА Тарас Панчий.

По его словам, после демонтажа и вывоза мусора начнется ремонт подземного перехода.

Директор Киевблагоустройства Андрей Андреев сообщил, что разрешительные документы закончились в 2017 году, и владельцы должны были самостоятельно убрать сооружения, пишет Громадське.

Отмечается, что разрешение на пользование МАФами действовало в течение пяти лет.

"Сейчас мы проводим демонтаж и с 1 марта начнется капитальный ремонт этого подземного пешеходного перехода", - уточнил он.

Андреев добавил, что демонтированные конструкции направят на штраф-площадку.

По словам начальника управления патрульной полиции Киева Юрия Зозули, движение в подземном переходе частично ограничат. Демонтаж займет около двух дней.

Ранее сообщалось, что в переходе возле станции метро Майдан Незалежности в Киеве демонтируют около 121 торговой точки.

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