Переход находился в 50-ти метрах. В Киеве Opel на большой скорости сбил пешехода, который пытался перейти восемь полос движения

В ночь на 22 сентября в Киеве на Большой Окружной Opel на большой скорости сбил пешехода, который пытался перейти восьмиполосную дорогу.
Как сообщает Информатор, машина ехала в сторону аэропорта Жуляны на скорости свыше 100 км/час. Мужчина перелез через ограждения восьмиполосной дороги и вышел на дорогу. В это время его сбило авто.
От удара пешехода отбросило более чем на десять метров. Он погиб на месте.
Удар был такой силы, что лобовое стекло и крышу Opel вмяло в салон.
По данным СМИ, подземный переход находится в 50-ти метрах от места ДТП.
Фото: Информатор
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