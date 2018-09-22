Переход находился в 50-ти метрах. В Киеве Opel на большой скорости сбил пешехода, который пытался перейти восемь полос движения

После удара пешехода отбросило на десять метров

В ночь на 22 сентября в Киеве на Большой Окружной Opel на большой скорости сбил пешехода, который пытался перейти восьмиполосную дорогу.

Как сообщает Информатор, машина ехала в сторону аэропорта Жуляны на скорости свыше 100 км/час. Мужчина перелез через ограждения восьмиполосной дороги и вышел на дорогу. В это время его сбило авто.

От удара пешехода отбросило более чем на десять метров. Он погиб на месте.

Удар был такой силы, что лобовое стекло и крышу Opel вмяло в салон.

По данным СМИ, подземный переход находится в 50-ти метрах от места ДТП.

Фото: Информатор