Переименование Запорожья: в Нацкомиссии объяснили свою рекомендацию 28 июня, 18:19 Запорожье (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала рассмотреть вопрос переименования Запорожья после обращений жителей города, но не имеет полномочий сама принимать такое решение.

Об этом заявили представители комиссии во время брифинга в среду, 28 июня.



«Решение комиссии — это высказанные рекомендации. Это не переименование населенных пунктов, у нас нет на это полномочий. В любом случае это должна решать громада, органы местного самоуправления», — уточнил глава Нацкомиссии Владимир Мозгунов.

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Член комиссии Ольга Новикова рассказала, что в научных кругах есть разные толкования названий Запоріжжя и Запорожжя. Она отметила, что комиссия считает оба названия правильными и отвечающими нормам украинского языка. При этом, по словам Новиковой, некоторые жители Запорожья просили изучить вопрос переименования Запоріжжя в Запорожжя, поэтому комиссия обратилась с этим вопросом к рабочей группе.

Новикова добавила, что дискуссии на эту тему были и среди членов рабочей группы, поэтому Нацкомиссия вместе с рабочей группой решила отнести этот вопрос к третьей группе — на усмотрение громады.

«Мы предлагаем им [местным жителям] провести дополнительные консультации с научными институтами, учреждениями, и после этого решить, каким будет название», — заявила член комиссии.

В Министерстве образования и науки предложили отменить решение комиссии, заявив, что оно «не соответствует нормам украинского языка». Предложение поддержал Минкульт.

Мозгунов на брифинге говорил, что топонимы — «один из основных источников изучения истории украинского языка», поэтому «сказать, что это не отвечает современным стандартам, тоже нельзя, иначе мы можем разрушить очень ценный материал».



Нацкомиссия создала рабочую группу, в которую вошли филологи и историки из разных областей Украины. На основании работы группы комиссия создала список названий сел, поселков и городов, которые не соответствуют орфографическим, грамматическим и словообразовательным нормам или содержат идеологемы, связанные с имперской политикой страны-агрессора России.