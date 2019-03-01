Андрей Смирнов
Попытка замочить Зеленского
Мирослав Маринович
5 исторических личностей, повлиявших на мою жизнь
Ваче Давтян
Четыре типа лидеров. Почему кнут и пряник не работают?
Саша Кольцова
Евровидение-2019. Слабое место общества
Спецтема: Расследование о коррупции окружения Порошенко в оборонке Выборы президента Украины

Переименование улицы в честь Гандзюк: на заседании горсовета в Херсоне произошла потасовка, задержана подруга активистки

Сегодня, 15:22
236
Цей матеріал також доступний українською

kherson.net.ua

Полиция задержала двоих человек

В пятницу, 1 марта, в Херсоне во время заседания горсовета произошла потасовка между сторонниками и противниками акции о переименовании улицы Лютеранской в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщает УНИАН, потасовки проходили в сессионном зале, в вестибюле здания горсовета, а также на улице.

Полиция задержала подругу Гандзюк, предпринимательницу Лилию Якубсон, а также друга погибшей активистки журналиста Сергея Никитенко. Последний вырвал из рук одной из участниц акции плакат, на котором был нанесен текст, оскорбляющий память Гандзюк.

Также во время сессии произошло несколько стычек между представителями националистических формирований и участниками АТО.

В полиции уточнили, что Никитенко был задержан за то, что вырвал плакат, а Якубсон обливала присутствующих водой.

Их доставили в отделении полиции, в их отношении составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции отметили, что к ним не поступали обращения граждан о причинении им телесных повреждений. 

Ранее в горсовете проходила акция противников переименования улицы Лютеранской в честь Гандзюк.

Активисты недовольны тем, что ранее улицу, которую планируют переименовать в честь Гандзюк, отказались переименовывать в честь погибшего участника боевых действий Руслана Сторчеуса. 

В свою очередь мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что в честь Руслана Сторчеуса был назван сквер, который продолжает расширяться.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

Теги:   Переименование улиц Херсон Екатерина Гандзюк

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 11:06

article_img
"Москва обрабатывает фактически каждого архиерея": Епифаний объяснил, почему другие церкви пока не признали ПЦУ
События

Сегодня, 12:00

article_img
Генпрокуратура против НВ: Апелляционный суд отменил решение о доступе к документам и обысках в редакции
Политика

Сегодня, 10:32

article_img
В Украине стартовала автоматическая индексация пенсий

ТОП 3

События

Вчера, 20:49

article_img
В Одессе экстренно сел самолет, следовавший из Стамбула в Москву
16916
События

Вчера, 14:57

article_img
Евровидение 2019. Известные украинцы рассказали, что думают о MARUV и провале нацотбора
10030
События

27 февраля, 19:53

article_img
Кириленко рассказал, что планируют делать с гастролями украинских артистов в России
4028