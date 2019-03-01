Переименование улицы в честь Гандзюк: на заседании горсовета в Херсоне произошла потасовка, задержана подруга активистки Сегодня, 15:22 236 Цей матеріал також доступний українською kherson.net.ua Полиция задержала двоих человек kherson.net.ua

В пятницу, 1 марта, в Херсоне во время заседания горсовета произошла потасовка между сторонниками и противниками акции о переименовании улицы Лютеранской в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщает УНИАН, потасовки проходили в сессионном зале, в вестибюле здания горсовета, а также на улице.

Полиция задержала подругу Гандзюк, предпринимательницу Лилию Якубсон, а также друга погибшей активистки журналиста Сергея Никитенко. Последний вырвал из рук одной из участниц акции плакат, на котором был нанесен текст, оскорбляющий память Гандзюк.

Также во время сессии произошло несколько стычек между представителями националистических формирований и участниками АТО.

В полиции уточнили, что Никитенко был задержан за то, что вырвал плакат, а Якубсон обливала присутствующих водой.

Их доставили в отделении полиции, в их отношении составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции отметили, что к ним не поступали обращения граждан о причинении им телесных повреждений.

Ранее в горсовете проходила акция противников переименования улицы Лютеранской в честь Гандзюк.

Активисты недовольны тем, что ранее улицу, которую планируют переименовать в честь Гандзюк, отказались переименовывать в честь погибшего участника боевых действий Руслана Сторчеуса.

В свою очередь мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что в честь Руслана Сторчеуса был назван сквер, который продолжает расширяться.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.