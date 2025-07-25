Институт нацпамяти против. В Одесской области община переименовала часть улиц, названных в честь погибших украинских воинов

В Одесской области в Дальницкой территориальной громаде переименовали часть улиц , ранее названных в честь погибших украинских героев войны РФ против Украины. В Украинском институте национальной памяти немедленно выразили протест.

Изначально на такое решение терргромады о переименовании топонимов отреагировали 23 июля в ГО Деколонизация. Украина и опубликовали копию соответствующего документа 15 июля.

Фото: t.me/DecolonizationUkraine

В нем указывалось, что Дальницкая громада решила переименовать следующие улицы:

В селе Дальник улицу Максима Браславского, погибшего военнослужащего из Дальницкой общины, переименовали в улицу Победы;

В селе Санжийка изменения коснулись: улицы Дмитрия Мельника, погибшего военного из села Великий Дальник. Ее переименовали в улицу Бузковую. Улицу Ивана Липы переименовали в Затишную, а переулок Левка Симиренко — в Приветный;

В селе Доброалександровка переименовали улицу Романа Шухевича в Оксамитовую;

В селе Марьяновка улицу Василия Вышиваного изменили на Независимую, а переулок Екатерины Белокур — на Радостный;

Переулок Християны Бейтельсбахер, расположенный в селе Новоградковка переименовали в переулок Победы;

В селе Роксоланы улицу Всеволода Змиенко переменовали улица Дружбы;

В садоводческом обществе Чайка переименовали улицу Есенина в Вишневую.

Затем в УИНП заявили, что считают недопустимыми переименования топонимов, названных в честь защитников Украины и борцов за независимость страны в ХХ столетии.

«Институт призывает органы местного самоуправления воздержаться от таких решений, которые создают социальную напряженность и подрывают авторитет государственных институтов», — отметили в учреждении.

Кроме того, в УИНП обратились к Одесской ОГА по поводу «восстановления справедливости и законности в Дальницком сельском совете Одесской области» — в плане переименования топонимов.

26 июля 2024 года руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер подписал распоряжение о переименовании более 432 топонимов в Одессе и области в рамках закона о деколонизации — в том числе решение консулось и Дальницкой громады.

В самой Одессе переименовали 85 топонимов, в области — 347.

В частности, бульвар Жванецкого переименовали в бульвар Военно-морских сил, улицу Паустовского на улицу имени 28-й бригады, а площадь Думская стала Биржевой площадью.

В ответ 31 июля мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале написал, что переименование улиц «обнуляет город».