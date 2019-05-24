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Переименование БПП и отставка Мэй. Главные новости 24 мая

Вчера, 20:00
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Переименование БПП и отставка Мэй. Главные новости 24 мая - фото

Коллаж НВ

Главные новости дня

Синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке.

НВ собрало главные новости дня.

Народный фронт обжаловал решение о роспуске Рады в Конституционном суде

Народные депутаты из Народного фронта внесли в Конституционный суд представление о неконституционности решения о досрочном роспуске Рады и досрочных выборах в парламент. Читать далее…

Синод ПЦУ выразил полную поддержку Епифанию в противостоянии с Филаретом

Священный синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета по изменению статута церкви. Читать далее…

Уволенный Зеленским чиновник заявил об угрозах

Бывший член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко считает незаконным свое увольнение указом главы государства Владимира Зеленского и заявил об угрозах в свой адрес. Читать далее…

Партию БПП переименовали

Политическая партия Блок Петра Порошенко Солидарность провела ребрендинг и сменила свое название на Европейскую солидарность. Читать далее…

Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность. При этом во время своей прощальной речи глава Консервативной партии не смогла сдержать слез. Читать далее…

Мосийчук решил выйти из Радикальной партии

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук решил покинуть политическую силу. Читать далее…

В центре Лиона прогремел взрыв, восемь человек пострадали

Во французском городе Лион прогремел взрыв, в результате пострадали по меньшей мере восемь человек. Читать далее…

Медведчук заявил, что выходит из переговоров с РФ

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук заявил, что выходит из переговорного процесса с РФ. Читать далее…

Теги:   Великобритания Владимир Зеленский Тереза Мэй Фракция БПП

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