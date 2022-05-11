Декоммунизация. Какие документы нужно переоформлять при смене названия улиц 11 мая, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Некоторые документы придется переоформить при смене названия улиц (Фото:pressfoto / Freepik)

Из-за полномасштабной войны россии против Украины очередная волна декоммунизации реализуется из-за смены названий улиц и населенных пунктов.

Это происходит во исполнение Закона Украины Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет на пропаганду их символики. Согласно Закону Украины О местном самоуправлении в Украине городские, сельские и поселковые советы принимают решение о переименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков и скверов.

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Нужно ли менять место регистрации

Законодательство не предусматривает обязанности вносить подобные сведения, поскольку изменение названия улицы не изменение регистрации места жительства. Перерегистрацию места жительства можно осуществить при обмене паспорта или смене фамилии, то есть когда возникает непосредственная потребность.

В настоящее время регистрация или снятие с регистрации места проживания/нахождения регламентируется:

и законами Украины

На основании соответствующих актов вносятся изменения в реестр территориального общества, с сохранением предварительных данных, с последующим внесением этой информации в Единый государственный демографический реестр в установленном Кабмином порядке в случае принятия решения об изменении:

нумерации зданий;

переименование улиц ( проспектов, бульваров, площадей, переулков, кварталов и т. п. );

населенных пунктов;

административно-территориальных единиц,

а также

конфигурации в административно-территориальном устройстве.

Указанные сведения по желанию лица вносятся в соответствующие документы, содержащие сведения о местожительстве/нахождении.

Обязательно ли вносить изменения в документы на недвижимость

Документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, остаются в силе в случае изменения названия улицы, на которой они расположены.

В случае переименования улицы, на которой размещена недвижимость, украинским законодательством не предусмотрена необходимость внесения изменений в документ о праве собственности на недвижимое имущество, в частности, свидетельства о праве собственности, свидетельства о праве на наследство, договора купли-продажи, дарения и т. д.

В то же время в случае необходимости владелец имущества, в отношении которого произошли изменения, имеет право обратиться в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество с заявлением о внесении изменений.

Заместитель начальника отдела коммуникаций и правопросветительства Регионального центра по предоставлению безвозмездной вторичной правовой помощи в Киеве Елена Иванович отмечает, что под такими потребностями понимают, например, необходимость купли-продажи или дарения недвижимости.

«Итак, если владелец желает продать, подарить или передать по наследству свою недвижимость, в документах, которые будут оформляться на нового владельца, уже будет указано новое название», — Елена Иванович.

Нужно ли изменять сведения о местонахождении юридического лица

Изменение сведений о местонахождении юридического лица и физического лица предпринимателя подлежит государственной регистрации в соответствии с Законом Украины О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

Переименование улицы местонахождение юридического лица является изменением местопребывания юридического лица, что предусматривает необходимость внесения соответствующих изменений в учредительные документы, изменений в сведения о физическом лице-предпринимателе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, сообщения банковских учреждений и контрагентов об изменении реквизитов в действующих договорах, изготовлении новой печати, бланков и т. д.

В то же время законодательство не устанавливает предельные сроки для проведения изменения сведений о местонахождении, а следовательно, предприятие может решать, когда необходимо провести регистрацию изменений.

Нужно ли платить за внесение изменений

Законом не предусмотрено взыскание административного сбора за проведение государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы благотворительных организаций и юридических лиц, связанных с принятием закона о декоммунизационных мерах.

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