Оккупанты жалуются, что командование захватчиков бежит из Украины — перехват СБУ

17 июня, 17:52
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В перехвате оккупант говорит, что официально его вообще нет на этой войне (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

В перехвате оккупант говорит, что официально его вообще нет на этой войне (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

СБУ опубликовало перехват разговора боевика террористической организации «ЛНР» с женой о том, что командиры-офицеры захватчиков бегут из Украины.

«Наше командование уехало. Ну не уехали, а покидали оружие. Говорят: „Мы воевать не пойдем“. Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в Россию с*бался», — рассказывает захватчик жене.

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Женщина просит мужчину не убегать, ведь это будет считаться дезертирством. Но тот, будучи мобилизованным в «ЛНР», говорит, что официально его вообще нет на этой войне.

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«Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне… Как сказал командир Ушаков, мы здесь — „мясо“, отвлекающий маневр. Нигде даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся», — объясняет оккупант.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Разговор Перехват

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