«Пьем из лужи, есть нечего, командиры пьяные». Оккупант рассказал матери о сложных условиях выживания на войне — перехват 29 октября, 10:45 Оккупант рассказал об условиях в российской армии (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Военный РФ рассказал матери об отсутствии воды, еды и алкоголизме командиров. Он пожаловался, что из 100 оккупантов одного из отрядов выжили только двое.

Перехваченный аудио-разговор опубликовало Главное управление разведки в своем Telegram.

Россиянин, который находится в Донецкой области, рассказал родственникам о пьющем командовании.

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«В ж**и короче вообще, с автоматами против танков. Это вообще безумие, наши эти, командиры все в г*вно пьяные ходят… Они сразу убегают, связи с ними нет и все блин», — сказал он.

В свою очередь у командиров достаточно пищи и воды, а солдаты страдают от жажды.

«Мы пили из лужи, я вот неделю уже в туалет даже не хожу, потому что ничем даже», — сказал оккупант.

При этом россиянин просит никому не пересказывать его слова, потому что боится нести за них ответственность, сев в тюрьму.

Он рассказал матери, что его отряд собирается уходить налегке.

«Ведите нас куда хотите, потому что такое творится, ужас, воюй, как хочешь. 20 человек против 2 тысяч», - добавил оккупант.