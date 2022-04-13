«Я своих боюсь больше, чем бандеровцев»: СБУ перехватила разговор российского оккупанта 13 апреля, 14:21 Цей матеріал також доступний українською Оккупант считает, что никто из военных РФ не будет гордиться войной против Украины (Фото:Генштаб)

Российские военные, попадая в Украину, начинают понимать, что местные жители видят в них оккупантов, а не освободителей, следует из перехваченного СБУ разговора.



Война России против Украины — главные события 13 апреля

«Столько уже слегло, такие потери еб*утые… Жители нам не рады. В селе когда стояли — женщина вышла и просто начала обстреливать колону… Мы, когда заехали в Украину, везде, где проходили какие-то боевые действия и проходила наша армия, на заборах надписи: «Русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали», «Россия — захватчики», «Путин — х**ло.», — говорит оккупант.

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Он признается, что не чувствует никакой высокой цели в своих действиях: «Никто из нас этим гордиться не будет… Они — долбо*бы, я своих боюсь больше, чем бандеровцев».



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