«Живем, как в каменном веке». Оккупант жалуется, что у них нет ничего, а у украинцев «есть все» — перехват

16 октября, 20:24
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Мобилизированные россияне (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Мобилизированные россияне (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Мобилизированный россиянин жалуется на условия проживания в Украине и сравнивает быт с каменным веком. Он рассказывает, как украинцы активно пользуются современной техникой, а оккупанты не имеют вооружения, а из коммуникаций имеют только колодец.

Перехваченный аудио-разговор опубликовало Главное управление разведки в своем Telegram.

Оккупант рассказывает, что российские квадрокоптеры «боятся летать в дождь», потому что их может заклинить, а Градов и самолетов на базе совсем нет. В то время как украинские военные хорошо вооружены, россияне из-за нехватки оружия «не могут взять одну крошечную деревню две недели».

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«У нас квадрокоптеры в дождь боятся летать, потому что у них какие-то моторчики стоят, их может замкнуть. А у этих ( украинцев, — ред.) и в дождь летают, и в ветер, и в снег, и в гололедицу и когда захотят… Тепловизоров у нас нет… У этих ( украинцев, — ред.) есть все», — говорится в перехвате.

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Он также рассказал, что на базе нет света, а вода есть только из колодца. Мобилизированные не проходят обещанную учебу — их сразу отправляют на фронт.

Здесь уже все возмущаются. Подкрепление-то не приходит. Здесь ничего нет, здесь сзади деревья, там ни света, ни воды — один колодец. Живешь, как в каменном веке. Нет интернета, ничего. Я даже новостей не знаю, что в России происходит вообще. А набравших это просто сейчас поедет неподготовленное мясо сюда", — говорит российский военный.

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" Те, кого сейчас набирают — приедут сюда, как неподготовленное мясо", — заключает оккупант.

По словам оккупанта, на фронт привезли Вагнеровцев, все тюремщики с тяжелыми сроками. Их хотят пустить на передовую.

Здесь уже нас пугают тюремными сроками за оставление позиций. Потому что минами нас упрекают с 8 утра до 6 вечера", — пожаловался военный РФ.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Мобилизация Разведка Перехват Война России против Украины

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