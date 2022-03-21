«Кто-то приедет домой и ипотеку закроет». СБУ опубликовала новые доказательства мародерства российских оккупантов в Украине — видео 21 марта, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты занимаются мародерством в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

СБУ опубликовала новые доказательства мародерства российских оккупантов в Украине.

На опубликованном аудио оккупант звонит по телефону жене с украинской SIM карты, которую «нашел» вместе с мобильным телефоном. Но это не единственный его трофей. Хвастается часами за 40 тысяч, Play Station-4 и 80 тысяч гривен.

Видео дня

«Телефон нашел. Тут в любую квартиру зашел и берешь, что хочешь… Мы в Барвихе этой украинской живем. Часы тебе за 40 тысяч нашел. Playstation 4, но я выкинул ее…80 тысяч гривен у меня есть, по нашему это 240 тысяч с чем-то. У кого-то тут вообще по миллиону нашли. Кто-то приедет домой и ипотеку закроет», — сказал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.