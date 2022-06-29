Оккупант похвастался своей девушке, как убивал гражданских в оккупированном Херсоне — перехват ГУР

29 июня, 17:35
ГУР подчеркивает, что для всех военных преступников будет справедливое возмездие (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ГУР подчеркивает, что для всех военных преступников будет справедливое возмездие (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинская разведка опубликовала перехват разговора российского военного со своей девушкой, который хвастался убийствами мирных украинцев во временно оккупированном Херсоне.

«Тело на дороге лежит. Мы на машинах туда-сюда… ездили», — говорил россиянин, признавая, что убил 4−5 человек.

В ответ девушка оккупанта смеется.

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ГУР подчеркивает, что для всех военных преступников будет справедливое возмездие.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Разведка Херсон Войска РФ Перехват

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