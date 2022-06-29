Оккупант похвастался своей девушке, как убивал гражданских в оккупированном Херсоне — перехват ГУР
ГУР подчеркивает, что для всех военных преступников будет справедливое возмездие (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Украинская разведка опубликовала перехват разговора российского военного со своей девушкой, который хвастался убийствами мирных украинцев во временно оккупированном Херсоне.
«Тело на дороге лежит. Мы на машинах туда-сюда… ездили», — говорил россиянин, признавая, что убил 4−5 человек.
В ответ девушка оккупанта смеется.
ГУР подчеркивает, что для всех военных преступников будет справедливое возмездие.
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