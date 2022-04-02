Стреляют детям по ногам. Оккупанты рассказали о зверствах кадыровцев и поедании собак — СБУ перехватила разговор

2 апреля, 19:40
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Мариуполь под обстрелами оккупантов, 28 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь под обстрелами оккупантов, 28 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе кадыровцы стреляют детям по ногам ради развлечения, а другие оккупанты поедают украинских собак из-за нехватки продовольствия.

Это следует из перехваченного Службой безопасности Украины разговора.

Сообщается, что оккупант рассказывает жене о «сафари» на детей в Мариуполе, где кадыровцы бегут за маленькой украинской девочкой и стреляют ей по ногам. Все это они делают для развлечения.

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Также оккупант рассказывает о захваченных под Киевом трофеях: «Машин набрали себе, бл*дь. Ружьев себе набрали, карабинов».

Другой оккупант спокойно рассказывает отцу, что они едят собак. Он говорит, что с питанием у них все нормально: собаку зарезали и съели, потому что нутрии закончились.

«Хуже всего, что оставшиеся в РФ мирные россияне смакуют эти зверства, которые их родственники творят в Украине», — говорится в сообщении.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Мариуполь Служба безопасности Украины (СБУ) Телефонный разговор Война России против Украины

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