Стреляют детям по ногам. Оккупанты рассказали о зверствах кадыровцев и поедании собак — СБУ перехватила разговор
Мариуполь под обстрелами оккупантов, 28 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Мариуполе кадыровцы стреляют детям по ногам ради развлечения, а другие оккупанты поедают украинских собак из-за нехватки продовольствия.
Это следует из перехваченного Службой безопасности Украины разговора.
Сообщается, что оккупант рассказывает жене о «сафари» на детей в Мариуполе, где кадыровцы бегут за маленькой украинской девочкой и стреляют ей по ногам. Все это они делают для развлечения.
Также оккупант рассказывает о захваченных под Киевом трофеях: «Машин набрали себе, бл*дь. Ружьев себе набрали, карабинов».
Другой оккупант спокойно рассказывает отцу, что они едят собак. Он говорит, что с питанием у них все нормально: собаку зарезали и съели, потому что нутрии закончились.
«Хуже всего, что оставшиеся в РФ мирные россияне смакуют эти зверства, которые их родственники творят в Украине», — говорится в сообщении.
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