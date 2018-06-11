Перегруженные фуры потопили мост в Николаевской области

В Витовском районе Николаевской области обвалился мост через реку Ингул из-за перегруженных грузовиков.
Многотонные фуры используют этот путь, чтобы избежать весового контроля на стандартных маршрутах.
Об этом сообщил 11 мая советник главы областной ОГА Николай Сенченко.
"Недобросовестные водители грузовиков, которые ездят с перегрузами, принялись объезжать пункты контроля окольными путями и вчера «утопили» многострадальный пересадовский мост", - написал он.
К восстановлению конструкции оперативно привлекли военнослужащих.
"Военные из 91 бригады быстренько развернули альтернативный мост, а водолазы МЧС уже с ночи занялись откачкой воды", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Киеве фура снесла ограждение, вылетев на тротуар.
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