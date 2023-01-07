ПЦУ на ближайшем Синоде разрешит парафиям полностью перейти на новоюлианский календарь — митрополит Епифаний

7 января, 00:07
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Митрополит Епифаний на рождественской службе в Михайловском Златоверхом монастыре, 6 января 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Митрополит Епифаний на рождественской службе в Михайловском Златоверхом монастыре, 6 января 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Парафии Православной церкви Украины, которые захотят полностью перейти на новоюлианский календарь, вскоре смогут это сделать. Об этом рассказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в эфире телемарафона в пятницу, 6 января.

Митрополит подчеркнул, что реформа церковного календаря уже началась.

«В прошлом году я говорил, что нужно время, нужно несколько лет. Но в связи с войной мы видим, что этот процесс происходит очень быстро и динамично. И поэтому мы реагируем на запрос наших верующих. Согласно опросам, сейчас количество тех, кто хочет перемен, возможно, даже больше, чем тех, кто хочет остаться на старом стиле», — сказал он.

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По словам предстоятеля ПЦУ, на ближайшем заседании Синода парафиям, которые решили перейти на новоюлианский календарь, разрешат это сделать. После этот вопрос будут изучать: «Посмотрим, в этом году или в следующем».

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Синод ПЦУ в 2022 году поддержал возможность проводить рождественские службы 25 декабря по решению настоятеля и громады, если этого хотят верующие.

https://www.youtube.com/embed/j85NI7ELgAU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Православная церковь Украины Рождество Митрополит Епифаний ПЦУ церковные праздники

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