ПЦУ примет окончательное решение по календарной реформе в мае — митрополит Епифаний 3 мая, 00:33 Митрополит Епифаний (Фото:пресс-служба ПЦУ)

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний прокомментировал подготовку церкви к календарной реформе.

В интервью Gazeta.ua Епифаний заявил, что ПЦУ «выбрала стратегию взвешенных и постепенных шагов, чтобы подготовить паству и не получить церковное разделение по этому вопросу». Он напомнил, что парафии и монастыри ПЦУ уже могут по желанию перейти на новоюлианский календарь.



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«В мае на Архиерейском соборе мы вынесем общецерковное решение по этому поводу. Воплощение этой реформы в первую очередь позволит перейти на более точный календарь и избежать в будущем постепенного смещения недвижимых праздников. И хотя на этом пути еще остаются некоторые трудности, убежден, что с Божьей помощью мы их решим», — сказал предстоятель ПЦУ.



Синод ПЦУ в 2022 году поддержал возможность проводить рождественские службы 25 декабря по решению настоятеля и громады, если этого хотят верующие.

В конце 2022 года ПЦУ и УГКЦ договорились создать совместную рабочую группу для изучения возможного перехода на новый календарь.



УГКЦ в феврале приняла решение перейти на новый календарь с 1 сентября 2023 года. В церкви заявили, что проводили консультации с духовенством и монашеством, а также получали много просьб от верующих. УГКЦ будет праздновать все недвижимые праздники по новому стилю, а Пасху и все связанные с ней праздники — по старому стилю.

Инфографика: NV