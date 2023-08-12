Перегруппировка российских войск ослабит их позиции у левого берега Днепра — разведка Британии 12 августа, 09:17 Оккупанты (Фото:ГУР)

Передислокация войск РФ, скорее всего, ослабит позиции России у левого берега Днепра, где она все более уязвима к атакам украинских десантных сил.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в субботу, 12 августа.

В нем отмечается, что Россия, вероятно, передислоцировала подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области на Ореховское направление Запорожской области.

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Сообщается, что 58-я общевойсковая армия пытается противодействовать украинскому наступлению с 4 июня.

Разведчики предполагают, что 11 июля тогдашний командир 58-й общевойсковой армии был освобожден частично из-за того, что он настаивал на том, что надо освободить элементы его сил.

Отчеты, с которыми ознакомилась британская разведка, свидетельствуют о том, что 70-й и 71-й мотострелковые полки столкнулись с особенно интенсивным истощением и тяжелыми боями на передовой.

Разведчики отмечают, что есть реалистичная вероятность того, что прибытие воздушно-десантных войск позволит вывести части этих полков «на отдых и восстановление».

Ранее в отчете ISW также сообщалось об угрозе для российских войск на юге, связанной с их передислокацией.

Аналитики отмечали, что боковые перегруппировки, которые проводит армия РФ, повысят вероятность того, что ей придется отступить на подготовленные оборонительные позиции в случае прорыва Вооруженными силами Украины.

Таким образом, дальнейшее ослабление российской обороны создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв был потенциально решающим.

1 июля разведка Британии сообщала о передислокации элементов Днепровской группы войск (ДГВ), которые обороняли восточный берег Днепра возле Антоновского моста, для усиления Запорожского направления.

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

В Пентагоне заявляли, что ВСУ смогли оттеснить россиян на оборонительную позицию, это само собой является чудом, учитывая состояние украинских вооруженных сил на момент вторжения России.

