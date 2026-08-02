— Мы неоднократно говорили о том, что не стоит очаровываться Трампом, чтобы потом не разочаровываться. Но, казалось, у Трампа уже появилось понимание того, что вопрос Украины важен — в частности, для его избирателей. Казалось, он уже осознал, что Украина побеждает, наносит точечные удары по России и именно она должна диктовать условия. Впрочем, последние заявления Трампа свидетельствуют о том, что, хотя он и продолжает выступать за прекращение войны путем переговоров и заявляет о готовности участвовать в мирном процессе, одновременно он становится все более сдержанным в вопросе расширения военной поддержки Украины. А мне кажется, что это едва ли не самое важное. Не возобновились ли разговоры Трампа с Путиным? Возможно, он пока не сообщает нам о созвонах, но складывается впечатление, что, как только российская сторона почувствовала определенное потепление отношения Трампа к Украине, она начала принимать соответствующие меры. Как вы объясняете себе эти заявления Трампа? Хотелось сказать «разворот», но мы подобное уже проходили.

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— Причем переживали неоднократно. Скажу так: это закономерность, которую нужно иметь в виду.

По моим наблюдениям, период четкого, однозначного — либо позитивного, либо критического — отношения (в частности, к Украине, хотя это касается и многих других тем и стран) у Трампа длится несколько недель, максимум — месяц. Затем всё может измениться. Настроение может смениться на противоположное, а через некоторое время может вообще измениться ситуация. А потом — снова колебания в другую сторону. Такое случалось неоднократно.