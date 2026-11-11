Переговоры начались не потому, что Россия такая добрая, а потому, что она чувствует, что скоро конец — Огрызко (Фото: REUTERS/Rula Rouhana)

Руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире Radio NV раскритиковал территориальные идеи США и назвал главную причину, по которой Кремль впервые за девять месяцев согласился на переговоры в Абу-Даби .

— Когда я вижу, что начинаются очередные переговоры, у меня возникает ощущение — знаете, как в том мультфильме: «Что, опять?». Это какой-то очередной круг, по которому, складывается впечатление, бессмысленно ходят одни и те же люди. Хотя в этот раз, возможно, будет и некое гуманитарное наполнение, поскольку поступают сообщения о якобы достигнутой договоренности провести масштабный обмен пленными; впрочем, о подобных вещах договаривались время от времени и вне рамок таких переговоров — на более или менее высоком уровне. Какое у вас впечатление от этих переговоров?

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— Знаете, я с вами согласен: уже только ради того, чтобы вернуть 1000 или 1500 наших военнопленных, находящихся в российском плену, стоит ехать, встречаться и договариваться. То есть это задача, которая оправдывает все эти усилия, даже если отбросить все остальные.

Что касается остальных: Politico пишет о каком-то территориальном вопросе — но никакого территориального вопроса для обсуждения не существует. Украина территориями не торгует и торговать не может. Поэтому всё, что говорят Politico, Financial Times, [президент США Дональд] Трамп, [посланник Трампа Джаред] Кушнер и так далее — это проявление их невежества: международно-правового, практического, какого угодно.