Как отмечает NYT, предложение хорошо отражает нынешнюю глобальную реальность, в которой правительствам разных стран приходится апеллировать к тщеславию Трампа, чтобы заручиться поддержкой США (Фото: Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

Во время очередного этапа мирных переговоров о завершении войны РФ против Украины украинские чиновники предложили, чтобы часть Донбасса, которую пытается захватить страна-агрессор РФ, была названа в честь президента США Дональда Трампа — «Донниленд».

Об этом 21 апреля сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на четыре информированных источника.

«По словам трех источников, знакомых с ходом переговоров, когда украинский переговорщик впервые упомянул этот термин, отчасти в шутку, это было сделано в рамках попытки убедить администрацию Трампа более решительно противостоять территориальным претензиям России. Диктатор РФ Владимир Путин пообещал продолжать боевые действия до тех пор, пока российские войска не достигнут ключевой административной границы на окраине Донбасса», — пишет издание.

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Как отмечает NYT, такое предложение хорошо отражает нынешнюю глобальную реальность, в которой правительствам разных стран приходится апеллировать к тщеславию Трампа, чтобы заручиться поддержкой США.

Однако, как сообщают источники NYT, идея Украины с «Доннилендом» (отсылка сразу и к имени президента США и к известной сети парков развлечений Диснейленд) пока не принесла результата.

«Этот термин по-прежнему используется в переговорах, хотя, насколько известно, он не зафиксирован ни в одном официальном документе. Переговорщики также выдвинули идею о том, что Совет мира Трампа мог бы играть роль в управлении этим районом, хотя, по словам четырех человек, знакомых с ходом переговоров, ни Россия, ни Украина пока не присоединились к нему. Однако Россия не согласилась на условия, которые были бы приемлемы для Украины. В результате судьба территории, которую украинцы предложили назвать „Донниленд“ — длиной около 80 км и шириной около 64 км — остаются одним из главных камней преткновения в переговорах», — пишет издание.

По данным украинских чиновников, в районах Донбасса, которые хочет захватить Кремль сейчас проживает около 190 тысяч человек.

«Другие источники, близкие к переговорам, утверждают, что реальное число может быть примерно в два раза меньше. Этот район находится так близко к линии фронта, что главная автомагистраль, ведущая в него, завешена сеткой для защиты от российских взрывных дронов», — пишет NYT.

Власти Украины настаивают, что способны защитить эти районы Донбасса и не отдаст их.

«Однако в декабре 2025 года президент Владимир Зеленский продемонстрировал готовность к компромиссу, который предусматривал бы создание демилитаризованной зоны или свободной экономической зоны, не находящейся под полным контролем ни одной из воюющих сторон», — пишет NYT.

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По данным источников издания, в другом варианте возможное послевоенное устройство Донбасса называли «моделью Монако» — в честь города-княжества на французском побережье Средиземного моря.

«Как и Донниленд, этот вариант относится к возможному полуавтономному мини-государству, которое выиграло бы от статуса офшорной экономической зоны. По словам человека, непосредственно знакомого с переговорными стратегиями Украины, фраза „модель Монако“ фигурировала в проектах договоров, тогда как „Донниленд“ упоминался только в ходе обсуждений», — пишет NYT.

Более того, один из членой украинской переговорной делегации действительно создал флаг для Донниленда — зелено-золотого цвета — и даже смоделировал гимн, используя ChatGPT, сообщил изданию информированный источник. Однако до сих пор неясно, ознакомились ли с ними представители США.

«Однако в конце февраля 2026 года переговоры зашли в тупик из-за территориального вопроса — как раз в тот момент, когда война против Ирана отвлекла внимание американской переговорной группы. Затем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия согласится только на полный юридический контроль над Донбассом. А президент Зеленский сгладил перспективы обмена землей на мир, заявив, что это было бы „большой ошибкой“», — пишет NYT.

С тех пор Россия и Украина с не сдвинулись с позиций по вопросу контроля над территориями Донбасса, даже несмотря на то, что переговоры по другим вопросам, включая обязательства США по обеспечению безопасности Украины после войны, продолжались, по словам людей, знакомых с ходом переговоров, подытожили в издании.

2 апреля в Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия планирует продолжать войну против Украины как минимум до конца лета, а также рассматривает вариант ведения боевых действий в течение всего года.

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3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте является лучшей для Украины за последние 10 месяцев.

По его словам, такой вывод, в частности, основывается на анализе британской и украинской разведки.

9 апреля главком ВСУ Александр Сырский отметил, что особенно высокой активность российской оккупационной армии остается на Покровском направлении.

15 апреля главноком Сырский заявил, что с изменением погодных условий российские оккупанты активизировали наступательные действия и проводят их почти по всей линии боевого соприкосновения длиной 1200 километров.

По его словам, самыми «горячими» в течение месяца были Александровское, Покровское, Константиновское и Лиманское направления.

16 апреля заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью газете Financial Times, что Россия готовит новое наземное наступление в юго-восточных регионах Украины и планирует задействовать стратегические резервы, чтобы пополнить свои войска 20 тысячами новых солдат.

Согласно оценке ГУР, имея сейчас в составе оккупационной армии около 680 тысяч солдат, Кремль хочет к сентябрю 2026 года захватить весь Донбасс, подытожил Скибицкий.