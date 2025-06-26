Почти 30% украинцев считают, что на переговорах Украина не должна идти ни на какие уступки . В то же время 36,3% предполагают, что для завершения боевых действий Украина могла бы отказаться от членства в НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования общественных настроений от трех социологических учреждений — Института стратегических исследований и прогнозов Янус, Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания Барометр, с которыми ознакомился NV.

Отвечая на вопрос о том, на какие уступки можно пойти на переговорах для завершения боевых действий, респонденты могли выбрать не один, а несколько ответов (поэтому общая сумма превышает 100%).

Самым популярным вариантом уступок оказался отказ от членства в НАТО, который ради мира допускают 36,3% украинцев. Отказаться от членства в ЕС были бы готовы 21% респондентов.

16,5% опрошенных согласились бы на территориальные уступки, а 15,1% - на предоставление русскому языку официального статуса, но только на определенных территориях.

Наименее популярным вариантом оказался ответ о том, что Украине стоило бы пойти на сокращение численности армии (6,9%) ради прекращения боевых действий.

В то же время 29,7% украинцев заявили, что Украине нельзя идти ни на какие уступки.

Еще 12,6% отказались от ответа или не смогли выбрать ни один из вариантов.

В феврале 2025 года 32,1% опрошенных считали, что Украина может отказаться от членства в НАТО для прекращения огня, а 23,2% - от членства в ЕС, свидетельствовали данные Socis.