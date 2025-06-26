НАТО, ЕС или территории? Какие уступки на переговорах допускают украинцы для завершения боевых действий — опрос
Флаг Украины в Киеве приспущен из-за массированного удара россиян по столице, 18 июня 2025 (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
Почти 30% украинцев считают, что на переговорах Украина не должна идти ни на какие уступки. В то же время 36,3% предполагают, что для завершения боевых действий Украина могла бы отказаться от членства в НАТО.
Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования общественных настроений от трех социологических учреждений — Института стратегических исследований и прогнозов Янус, Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания Барометр, с которыми ознакомился NV.
Отвечая на вопрос о том, на какие уступки можно пойти на переговорах для завершения боевых действий, респонденты могли выбрать не один, а несколько ответов (поэтому общая сумма превышает 100%).
Самым популярным вариантом уступок оказался отказ от членства в НАТО, который ради мира допускают 36,3% украинцев. Отказаться от членства в ЕС были бы готовы 21% респондентов.
16,5% опрошенных согласились бы на территориальные уступки, а 15,1% - на предоставление русскому языку официального статуса, но только на определенных территориях.
Наименее популярным вариантом оказался ответ о том, что Украине стоило бы пойти на сокращение численности армии (6,9%) ради прекращения боевых действий.
В то же время 29,7% украинцев заявили, что Украине нельзя идти ни на какие уступки.
Еще 12,6% отказались от ответа или не смогли выбрать ни один из вариантов.
В феврале 2025 года 32,1% опрошенных считали, что Украина может отказаться от членства в НАТО для прекращения огня, а 23,2% - от членства в ЕС, свидетельствовали данные Socis.