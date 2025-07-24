«1200 наших воинов вернутся». Зеленский оценил результаты новых переговоров Украины и РФ в Турции

По словам президента Зеленского, делегация Киева уже в который раз предложила Кремлю «реальное прекращение огня, немедленное и полное». (Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что по результатам переговоров 23 июля в Стамбуле между Украиной и страной-агрессором РФ надеется на новое возвращение украинских воинов из российского плена.

Соответствующее сообщение опубликовано на 24 июля в официальном Telegram-канале главы украинского государства.

«Был доклад украинской переговорной команды после возвращения из Турции. Я очень благодарен ребятам за эту работу. Договоренности о дальнейших обменах — я очень надеюсь, что удастся вернуть еще наших воинов из плена. Договоренность, что 1200 воинов вернутся», — заявил президент Зеленский.

По словам главы украинского государства, делегация Киева уже в который раз предложила Кремлю «реальное прекращение огня, немедленное и полное».

«Мы помним о гражданских — обо всех, кого нужно вернуть домой, в Украину. И благодарю каждого, кто нам помогает. Наши представители, которые были в Турции, на встрече с россиянами, предложили уже в который раз российской стороне реальное прекращение огня, немедленное и полное. Предложили встречу лидеров, чтобы действительно принять решение для мира», — подытожил президент Зеленский.

Украина и страна-агрессор Россия в среду, 23 июля, провели третий раунд переговоров в Стамбуле при посредничестве турецких властей.

Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров, российскую — помощник Путина Владимир Мединский.

Россия не согласилась на безусловное прекращение огня, Украина предложила провести встречу лидеров до конца августа, делегации договорились регулярно проводить обмены тяжелоранеными и тяжелобольными военнопленными.

Украинская делегация предложила до конца августа провести встречу лидеров при участии президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа. Это «постоянно действующее» предложение, которое можно реализовать в любой момент, как только согласится Путина.

Однако Мединский в ответ заявил, что для того, чтобы встреча лидеров Украины и РФ состоялась, она должна быть «тщательно проработана», и на ней «должна быть поставлена точка» в войне.

Кроме того, в Стамбуле гуманитарному треку Украина и РФ договорились об обмене, в котором будут принимать участие более 1200 человек.