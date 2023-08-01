«Украине не нужны разговоры с агрессором». В Офисе президента отреагировали на попытки организовать «переговоры» с российскими оккупантами 1 августа, 22:57 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Украина сейчас нуждается в военной поддержке, чтобы победить режим российского диктатора Владимира Путина, а не в призывах к переговорам со страной-террористом Россией, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Подоляк отметил, что единственная страна, которая нуждается в переговорах и прекращении огня — это Россия.

Он отметил, что это ей нужно для того, чтобы закрепить за собой оккупированные территории, провозгласить тактическую победу в виде сухопутного коридора в Крым, заняться внутренним укреплением режима и готовиться к новому раунду войны.

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«Украине не нужны разговоры с агрессором — Украине нужны решения о полной военной поддержке, чтобы выбить россиян с оккупированных территорий и тем самым нанести сокрушительное поражение путинскому вторжению и привести к окончанию войны», — подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

31 июля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал к тому, чтобы на саммите в Саудовской Аравии присутствовали представители не только Украины, но и страны-агрессора России.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не сядет за стол переговоров со страной-агрессором Россией, если ее оккупационные войска останутся на территории страны.

30 сентября 2022 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

