«Этой шайке уже недолго существовать». Подоляк объяснил, почему Украина не ведет переговоры с РФ 25 июня, 15:36 Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Проваленный бунт главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина объясняет, почему Украина отказывается садиться за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он отметил, что Украина не видит смысла вести переговоры с Россией, поскольку Путин теряет власть.

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«Простой вопрос: а с кем там можно о чем-то говорить, если у главного субъекта власть буквально выскальзывает из рук, как песок сквозь пальцы, а о стратегическое военное командование вытирают ноги все, кому не лень? Этой стае уже недолго существовать: в доме нет хозяина», — подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП считает, что ситуация в России сейчас является шаткой и неконтролируемой, а власть Кремля может распасться.

«Ситуация внутри России неконтролируемая, шаткая конструкция держится по инерции и на честном слове. Тем временем синоптики прогнозируют новые порывы ветра», — добавил Подоляк.

Вечером в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что такая договоренность была достигнута во время посреднических переговоров самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным. Взамен будут закрыты уголовные дела, возбужденные против Пригожина, а сам он отправится в Беларусь.