«Территориальных уступок не будет». Подоляк прокомментировал возможность переговоров с Россией по Крыму 6 апреля, 16:03 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что основанием для переговоров с РФ, в том числе и по Крыму является выведение российских войск за границы Украины.

Об этом говорится в его Twitter.

«О базовом. Основанием для проведения реальных переговоров с рф является полноценный вывод российских вооруженных группировок за международно признанные границы Украины 1991 года. Включая Крым. О каких-либо территориальных уступках или торгах нашими суверенными правами речи быть не может», — заявил Подоляк.

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В интервью Financial Times замглавы ОП Андрей Сибига заявил, что Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к административной границе полуострова, однако Киев не исключает «путь освобождения силами нашей армии».

Комментируя это, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров посоветовал ориентироваться на слова главы государства.

24 февраля Зеленский вновь подчеркнул, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.



30 сентября 2022 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в феврале-марте 2023 года, 72% украинцев не считают переговоры с Россией действенным способом достижения мира.