«Надеются на черного лебедя». Если Путину упадет что-то на голову, элиты будут ждать, когда он скончается. Переворота не будет — интервью 16 февраля, 14:43 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун не верит, что в Москве может произойти переворот

Но он считает, что российские элиты рассчитывают на «черного лебедя»: если диктатору Владимиру Путин что-то на голову упадет, то они точно не вызовут врачей, а будут ждать, когда тот скончается.

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Чем ценны люди из окружения кремлевского диктатора для украинской разведки и какие преференции они могут получить, если пойдут на сотрудничество с Украиной или с Западом, Ягун рассказал в интервью Radio NV.

— Интересные подробности сообщил представитель ГУР Черняк: есть люди из окружения Путина, так или иначе сотрудничающие с украинской разведкой. А каковы могут быть мотивы таких людей в российских властях сливать что-то Украине?

— На самом деле, мотивы очень просты: они хотят сохранить себя, свою жизнь, возможно, стиль своей жизни в будущем. Потому что нужно быть без ума, чтобы не понимать, чем это может закончиться для России и для них лично. Никто не хочет повторять судьбу тех элит, которые когда-то были уничтожены вместе с их диктаторами. Поэтому они пробуют найти возможности выхода.

Они выходят не только на украинскую разведку, но и на западные разведки. Кстати, частично мы можем подтвердить, что часть из них пытаются получить так называемую программу защиты свидетелей и уехать за пределы России вместе со своими семьями. Не всем это удается, потому что действительно известные личности, но на будущее какие-то такие преференции в возможных даже судебных процессах они себе пытаются заработать.

— А на что они тогда рассчитывают после победы? Выходит, им, видимо, таким образом дают какие-то негласные гарантии. Что это могут быть за гарантии?

— Гарантий никто давать без решения судебных органов не будет. Может быть как обычно: мы видим какие-то судебные процессы, мы знаем, когда идет следствие; преступнику, который идет на сотрудничество со следствием, обещают, что суд, возможно, обратит внимание на его поведение, помощь следствию, смягчит приговор. Вот это то, на что могут претендовать. И эти лица в случае, если они не принимали непосредственного участия в каких-то военных преступлениях, если они не замешаны в преступлениях против человечества, думаю, могут рассчитывать на какой-то вывод их из процесса.

Надо индивидуально говорить по каждому лицу в отдельности.

— Если наши разведчики сообщают об этом средствам массовой информации, что интересно именно на Западе, то они вроде бы определенным образом могли бы ставить таких россиян под угрозу или работу с ними под угрозу. Чего мы хотим добиться, сообщая такую информацию?

— Отчасти это психологическое давление и на остальные российские элиты.

Это такая скрытая информационная спецоперация, направленная на элиты России: «Определяйтесь: либо вы с Путиным, либо у вас есть варианты выхода на украинскую разведку, на представителей западных разведок. И чем быстрее вы это сделаете, чем быстрее станете в очередь с той информацией, которая может быть критической для России и важной для партнеров, тем скорее закончится все происходящее вокруг России, а вы получите быстрее возможности выйти из-под ударов. Россия же получит шанс на дальнейшее существование как цивилизованная страна».

— Как рассказал представитель разведки, те, с кем сотрудничает Украина, не готовы к перевороту. Но если Путин потеряет власть, они его уничтожат. Непонятно, как они его уничтожат, если не готовы к перевороту. Похоже, что переворот в Москве — это какие-то очень призрачные перспективы. Или нет?

— Я соглашаюсь, не верю в переворот в Москве. Нет просто тех людей, которые могут взять на себя ответственность. И все действительно ждут, когда диктатор оступится. Вот он где-то идет, поскользнется где-нибудь или наступит на какую-то ступеньку, упадет и никто ему не подаст руку.

Они надеются на такого «черного лебедя», что-то ему на голову упадет и они точно не вызовут врачей. Такая же история, как была со Сталиным. Мы же знаем, что Сталин начал умирать за несколько дней до своей официальной смерти: никто даже не пытался помочь ему, а все ждали, когда он скончается.

— Издание Reuters пишет, что Путин готовится к длительной изнурительной войне против Украины, однако представители российской элиты убеждены, что он обрек Россию на бессмысленное расходование жизней и ресурсов. Путин рассматривает войну как переломный момент и возможность проучить США, возродить Россию после распада СССР. Похоже, что Путин уверен в своей победе. А на какие данные он ссылается, на какое видение ситуации опирается, когда делает такие выводы?

— Диктатор сам себя загнал в ловушку. Когда ты руководитель государства и создаешь условия, при которых нет альтернативной информации, а предоставляемая тебе информация полностью выхолощена, ты должен быть готов в какой-то момент быть полностью отрезан от реального мира. Оно так и вышло.

Нет альтернативной информации и то, что произошло 24 февраля прошлого года — это и есть следствие отсутствия альтернативы той информации, которую ему предоставляли. Он действительно надеялся взять Киев за три дня.

И когда этого не произошло, он с удивлением говорил: «Так вы же мне обещали! У вас была информация, что нас там, если не цветами, то, по крайней мере, без какого-либо сопротивления будут встречать. Что мы сможем поставить своих людей в Киеве». Все было рассчитано до августа, они должны были выйти на западные границы Украины. Это все было четко по дням расписано: кто занимает должности, кто на какие преференции должен претендовать после победы.

Почему этого не вышло? Потому что нет альтернативной информации и нет возможности добиться к нему, достучаться с этой информацией. Поэтому ситуация такова: он живет в своем сотворенном мире. Когда он выступает, говорит вещи, которые просто не налезают на голову. Он говорит о неких исторических фактах, опровергнутых уже давным-давно всеми историками, в том числе и российскими. [Каких тогда] можно ожидать перспектив на будущее?