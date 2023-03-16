Переговоры о возможности разговора Зеленского и Си продолжаются — Подоляк 16 марта, 22:50 Си Цзиньпин (Фото:MARK R. CRISTINO/Pool via REUTER)

Переговоры о возможном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином продолжаются, но пока рано говорить о том, состоится ли такой разговор, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы не можем сказать точно, потому что переговоры продолжаются», — заявил он в эфире телемарафона.

Президент Украины открыт для разговоров и с другими лидерами, а не только с Си Цзиньпином, чтобы «объяснить природу войны и сказать, почему, не учитывая позиции Украины, эту войну нельзя закончить», сказал Подоляк.

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«Почему поддержка, например, только российской стороны, во-первых, не приведет к завершению войны, а во-вторых, не добавит баллов Китаю как глобальному игроку, понимающему природу войны и понимающему, как ее закончить», — добавил он.

24 февраля Зеленский заявил о намерении встретиться с Си Цзиньпином. В первый и в последний раз они говорили 13 июля 2021 года. По его словам, вопрос не только в войне, но и в том, чтобы сохранить экономические отношения.

Ранее СМИ сообщали, что Си Цзиньпин планирует провести первый за почти два года и с начала развязанной Россией полномасштабной войны разговор с Зеленским.

Ожидается, что переговоры состоятся после визита Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину в РФ на следующей неделе.