«Канун Рождества. Это убийства ради удовольствия». Зеленский об обстреле Россией центра Херсона 24 декабря, 12:04 В результате российского удара по центру Херсона 24 декабря погибли по меньшей мере пять человек (Фото:Zelenskiy Official/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал утреннюю атаку российских оккупантов на центр Херсона 24 декабря террором и убийством «ради запугивания и удовольствия».

Об этом говорится в его Telegram.

«Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как „чувствительный контент“. Но это не чувствительный контент — это реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам», — заявил Зеленский.

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Президент показал последствия российской атаки, в результате которой погибли как минимум пять человек, 35 ранены, 16 из которых в тяжелом состоянии. Внимание чувствительные фото.

Фото: Zelenskiy Official/Telegram

Фото: Zelenskiy Official/Telegram

Фото: Zelenskiy Official/Telegram

Фото: Zelenskiy Official/Telegram

Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон. Накануне, 23 декабря, в результате атаки погибли трое жителей города. В Центре нацсопротивления заявили, что армия РФ использовала для атаки фосфорные бомбы.



22 декабря глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей района Остров эвакуироваться, поскольку российские оккупанты постоянно его обстреливают.