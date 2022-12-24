«Канун Рождества. Это убийства ради удовольствия». Зеленский об обстреле Россией центра Херсона

24 декабря, 12:04
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В результате российского удара по центру Херсона 24 декабря погибли по меньшей мере пять человек (Фото:Zelenskiy Official/Telegram)

В результате российского удара по центру Херсона 24 декабря погибли по меньшей мере пять человек (Фото:Zelenskiy Official/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал утреннюю атаку российских оккупантов на центр Херсона 24 декабря террором и убийством «ради запугивания и удовольствия».

Об этом говорится в его Telegram.

«Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как „чувствительный контент“. Но это не чувствительный контент — это реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам», — заявил Зеленский.

Видео дня

Президент показал последствия российской атаки, в результате которой погибли как минимум пять человек, 35 ранены, 16 из которых в тяжелом состоянии. Внимание чувствительные фото.

Zelenskiy Official/Telegram
Фото: Zelenskiy Official/Telegram
Zelenskiy Official/Telegram
Фото: Zelenskiy Official/Telegram
Zelenskiy Official/Telegram
Фото: Zelenskiy Official/Telegram
Zelenskiy Official/Telegram
Фото: Zelenskiy Official/Telegram

Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон. Накануне, 23 декабря, в результате атаки погибли трое жителей города. В Центре нацсопротивления заявили, что армия РФ использовала для атаки фосфорные бомбы.

22 декабря глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей района Остров эвакуироваться, поскольку российские оккупанты постоянно его обстреливают.

https://www.youtube.com/watch?v=aEOU_INOvsw
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Херсон Владимир Зеленский Война России против Украины

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