Передать в суд дело по исполнителям убийства Гандзюк означает исключить наказание заказчика - адвокат

Передача в суд дела против исполнителей нападения на советницу городского головы Херсона в его нынешнем виде сделает невозможным привлечение к ответственности заказчиков убийства.
Об этом заявила адвокат Гандзюк Евгения Закревская, передает Громадське.
"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодня, этим исполнителям не было изменено подозрение и не было добавлено признак заказа. Второй момент: если дело по исполнителям передадут в суд, то с чего и где будут брать доказательства, каким образом используют эти доказательства в производстве СБУ, которая ищет заказчиков", - заявила Закревская.
Она пояснила, что в случае отсутствия признаков заказа в производстве полиции по исполнителям будет невозможно привлечь к ответственности заказчиков, которых разыскивают в рамках другого производства - открытого Службой безопасности.
"Они не могут быть дважды подозреваемыми или два раза обвиняемыми. Только один раз", - отметила она.
По словам Закревской, адвокаты Гандзюк ранее направили ходатайство об объединении этих дел в прокуратуру Херсонской области и в Генпрокуратуру.
"Просто передать дело по исполнителям в суд - это сделать невозможным в дальнейшем привлечение заказчика", - подчеркнула она.
Прокуратура Херсонской области уже отказала в объединении этих производств, от Генпрокуратуры ответ еще не поступил.
Ранее глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что дело против исполнителей и организаторов нападения в ближайшее время передадут в суд.
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Напомним, что 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.
Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.
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Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. 4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.
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