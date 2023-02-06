У Блащака спросили, получат ли ВСУ от Польши самолеты F-16. Он говорит, их «слишком мало» 6 февраля, 15:09 Мариуш Блащак (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министра обороны Польши Мариуша Блащака спросили, передаст ли Варшава Украине истребители F-16. Он сказал, что у страны их «слишком мало», не ответив на вопрос прямо.

В интервью еженедельнику Sieci он заявил, что, по его мнению, развязанная Россией полномасштабная война против Украины буде долгой, а «свободная Украина означает свободную Польшу». Блащак убежден: если бы диктатору Владимиру Путину удалось оккупировать всю Украину, то на этом он бы не остановился.

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По словам министра, Польша укрепляет свои границы и продолжает помогать Украине. Журналисты спросили у Блащака, готова ли Варашава передать ВСУ свои самолеты F-16. Прямо он не ответил.

«У нас их слишком мало, всего 48. Жаль, что когда принимали решение о закупке, не выбрали больший контракт. Именно польское давление стало причиной того, что Украина получила ЗРК Patriot и танки Leopard», — цитирует министра Polskie Radio.

Ранее, комментируя возможные поставки истребителей F-16, президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна укрепляет свою безопасность и готова вести переговоры с союзниками в поддержку Украины. Премьер Польши Матеуш Моравецкий говорил, что поддерживает передачу F-16 Киеву, если партнеры по НАТО коллективно пойдут на этот шаг.

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29 января стало известно, что Польша под видом запчастей предоставила Украине «некоторое количество» МиГ-29.

Президент Владимир Зеленский призывал союзников передать Украине ракеты большей дальности и F-16 во время встречи в формате Рамштайн 20 января. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

Издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации. Однако как в ЕС, так и в США предоставление Киеву самолетов считают вопросом времени.