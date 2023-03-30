В разведке рассказали, передает ли Китай оружие РФ

30 марта, 14:29
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Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

По данным украинской разведки, пока нет информации о договоренностях между Китаем и Россией о поставках вооружения.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, несмотря на специфическую риторику, Пекин пытается позиционировать себя миротворцем.

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«Это означает, что прямая передача вооружения это бы перечеркнула», — добавил Юсов.

Издание Politico сообщило, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

В последние недели США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Китай Оружие Разведка Война России против Украины

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