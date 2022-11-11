В Херсоне перед зданием горсовета уже появился украинский флаг — фото

11 ноября, 10:06
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РФ все еще продолжает вывод своих войск из города (Фото:t.me/jurnko)

РФ все еще продолжает вывод своих войск из города (Фото:t.me/jurnko)

На фоне бегства из Херсона российских оккупантов неизвестные вернули украинский флаг перед зданием городского совета.

Соответствующие фото были обнародованы в соцсетях в пятницу, 11 ноября.

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В то же время сообщается, что РФ все еще продолжает вывод своих войск из Херсона на левый берег Днепра.

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«В городе все относительно спокойно, за ночь вывели где-то половину войск, осталось еще примерно столько же. Большая часть рашистов сейчас переоделись в гражданскую одежду и пытаются спрятаться (это им не поможет). В Каховском районе тоже относительно тихо, по остальным населенным пунктам ждем информации, связи либо нет, либо она очень плохая», — рассказывают местные жители.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.

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При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.

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Накануне в связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Горсовет Флаг Украины Херсон Контрнаступление Война России против Украины

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