Обрыв канатной дороги через Днепр. Перед судом предстанут проектант аттракциона и четыре чиновника

Перед судом предстанут проектант аттракциона и четыре чиновника (Фото: Офис генпрокурора)

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении пяти подозреваемых по делу об обрыве канатной дороги через Днепр в Киеве , в результате чего погиб 20-летний юноша.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Так, перед судом предстанут:

проектировщик аттракциона;

директор предприятия, выигравшего конкурс на обустройство канатной переправы;

эксперт частного экспертного учреждения, проводившего осмотр аттракциона;

ФЛП, управлявший канатной дорогой с 2024 года;

бывший инженер по техническому надзору КП ПЛЕСО.

Следствие установило, что проектант аттракциона допустил ряд просчетов, в частности использовал канат, который нельзя было использовать для аттракционов, что привело к его обрыву.

В то же время, директор предприятия, выигравшего конкурс на обустройство аттракциона, утвердил этот технический проект, а эксперт частного учреждения не обратил внимание на несоответствие установленного каната целевому назначению.

А предприниматель, управлявший канатной дорогой с 2024 года, должен был проводить ежедневный осмотр аттракциона перед началом работы.

Всех их будут судить за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей — ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.

Бывшего инженера по техническому надзору коммунального предприятия Плес, отвечавшего за безопасную эксплуатацию объектов коммунального предприятия, должен был осуществлять надлежащий контроль за состоянием аттракциона.

Его будут судить за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия — ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.