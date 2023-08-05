Зима приближается. В Украине восстановили 1,6% от поврежденной обстрелами энергосистемы — НКРЭП 5 августа, 00:49 В прошлом году оккупанты повредили энергосистему Украины (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), Константин Ущаповский заявил, что было восстановлено лишь 1,6% от объема разрушений энергосистемы Украины в результате обстрелов РФ.



«К сожалению, цифры, которыми мы сегодня располагаем по выполнению аварийно-восстановительных работ, а это отчетность на 1 июля этого года, не дают нам положительного мнения относительно успешного прохождения ОЗП», — заявил Ущаповский.



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Он отметил, что сетям оператора системы передачи НЭК Укрэнерго нанесен ущерб на сумму 9,6 млрд грн, однако восстановление работы выполнено лишь на 681 млн грн.

23 июля Главное управление разведки Минобороны Украины установило, что российская разведка сейчас изучает состояние энергетической инфраструктуры Украины.

10 октября 2022 года Россия впервые провела масштабный ракетный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. В течение следующих месяцев Украина пережила более 10 волн масштабных российских обстрелов, когда враг привлекал десятки ракет различных типов и дальности.

Из-за дефицита мощности Минэнерго приходилось применять отключения электроэнергии потребителям, но, несмотря на непростую зиму для украинцев, враг не смог достичь своей цели создать в Украине полный блэкаут.