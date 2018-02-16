Перед консульством России в Одессе сожгли чучело российского военного, напомнив о Дебальцево

Активисты пикетировали 16 февраля генеральное консульство России в Одессе, проведя несколько символических акций.
Как пишет городской портал 048.ua, участники приурочили протест годовщине боев в районе Дебальцево.
"Заметьте, их там нет", - напомнила участница акции.
Напомним, 18 февраля 2015 года, силы Антитеррористической операции получили приказ покинуть Дебальцево. Бои за город неделей ранее и операция по выходу украинских военных стали одними из самых трагических и масштабных событий за все время войны на востоке Украины.
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