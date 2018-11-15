15 ноября 2018, четверг

Перед Киевским зоопарком установят скульптуру жирафа высотой с пятиэтажный дом

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Скульптура будет возвышаться над проспектом Победы
Фото: КГГА

Скульптура будет возвышаться над проспектом Победы

В Киеве планируют установить 15-метровую скульптуру жирафа перед новым входом в зоопарк, а старые композиции Зубр и Львы будут реставрированы.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп.

По его словам, яркая скульптура будет размещена на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. Монтажные работы начнут до конца ноября.

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Скульптура жирафа высотой с пятиэтажный дом будет раскрашена по мотивам работ французской художницы украинского происхождения Сони Делоне (1885-1979). Картинам художницы, родившейся в Полтавской области, были присущи яркие цвета.

"Фигура жирафа имеет все шансы стать одним из популярных символов не только Киевского зоопарка, но и города", - отметил Непоп.

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